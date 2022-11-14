Гравець Брендфорда та підопічний Реброва: Україна оголосила заявку на матчі відбору Євро-2023

Юнацька збірна Україна U-19 розпочала тренувальний збір, приурочений до матчів кваліфікаційного раунду Євро-2023. Головний тренер команди Сергій Нагорняк викликав 20 футболістів.

У неділю, 13 листопада, футболісти збірної України U-19 (не старші 2004 року народження) розпочали підготовку до поєдинків кваліфікаційного раунду Євро-2023. У Швеції підопічні Сергія Нагорняка зіграють із господарями турніру, а також збірними Косова та Кіпру.

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Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав на збір 20 футболістів. Звертає увагу присутність у списку шістьох легіонерів. Серед них гравець англійського Брендфорда Єгор Ярмолюк та підопічний Сергія Реброва Данило Удод з Аль-Айну.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух Львів), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватія).

Юрій-Володимир Герета (Рух Львів), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватія). Захисники: Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар Донецьк), Артем Бенедюк (Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух Львів), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЕ).

Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар Донецьк), Артем Бенедюк (Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух Львів), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЕ). Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Олег Федор (Рух Львів), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Варфоломєєв (Ліберець, Чехія), Володимир Харабара (Нюрнберг, Німеччина), Андрій Семенець (Коріа Севілья, Іспанія).

Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Олег Федор (Рух Львів), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Варфоломєєв (Ліберець, Чехія), Володимир Харабара (Нюрнберг, Німеччина), Андрій Семенець (Коріа Севілья, Іспанія). Нападник: Ігор Горбач (Динамо Киів).

Календар матчів збірної України U-19

17.11.2022. Україна – Косово (15.00)

20.11.2022. Україна – Кіпр (15.00)

23.11.2022. Швеція – Україна (20.00)

Всі збірні, які приймають участь у кваліфікаційному раунді Євро-2023 розбиті на 13 груп. Дві перші команди кожної групи та найкращий володар третього місця навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.