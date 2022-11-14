Гравець Брендфорда та підопічний Реброва: Україна оголосила заявку на матчі відбору Євро-2023

14 листопада 2022 , 12:36
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Джерело:

УАФ

Юнацька збірна Україна U-19 розпочала тренувальний збір, приурочений до матчів кваліфікаційного раунду Євро-2023. Головний тренер команди Сергій Нагорняк викликав 20 футболістів.

У неділю, 13 листопада, футболісти збірної України U-19 (не старші 2004 року народження) розпочали підготовку до поєдинків кваліфікаційного раунду Євро-2023. У Швеції підопічні Сергія Нагорняка зіграють із господарями турніру, а також збірними Косова та Кіпру.

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Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав на збір 20 футболістів. Звертає увагу присутність у списку шістьох легіонерів. Серед них гравець англійського Брендфорда Єгор Ярмолюк та підопічний Сергія Реброва Данило Удод з Аль-Айну.

Склад юнацької збірної України U-19

  • Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух Львів), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватія).
  • Захисники: Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар Донецьк), Артем Бенедюк (Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух Львів), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЕ).
  • Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Олег Федор (Рух Львів), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Варфоломєєв (Ліберець, Чехія), Володимир Харабара (Нюрнберг, Німеччина), Андрій Семенець (Коріа Севілья, Іспанія).
  • Нападник: Ігор Горбач (Динамо Киів).

Календар матчів збірної України U-19

  • 17.11.2022. Україна – Косово (15.00)
  • 20.11.2022. Україна – Кіпр (15.00)
  • 23.11.2022. Швеція – Україна (20.00)
Детальніше. Всі збірні, які приймають участь у кваліфікаційному раунді Євро-2023 розбиті на 13 груп. Дві перші команди кожної групи та найкращий володар третього місця навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.
Автор: Сергій Шаховець