Українці розгромили Косово в матчі відбору ЧС-2024 з футзалу: відеоогляд

Команда Олександра Косенка продовжує переможну ходу в основному раунді відбору чемпіонату світу-2024 з футзалу. У виїзному поєдинку "синьо-жовті" обіграли команду Косова.

Косово – Україна – 2:5

Голи: Махаррай, 17, Саліху, 34 – Чернявський, 6, Сірий, 9, Микитюк, 28, Фаренюк, 31, Лебідь, 34

Футзальна збірна України у двох попередніх матчах відбору обіграла Косово (3:1) та Нідерланди (4:2). Тож до Приштини "синьо-жовті" поїхали в статусі лідера групи.

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Стартові хвилини матчу були за підопічними Олександра Косенка. Спочатку Чернявський скористався передачею Шотурми, а потім Сизий гарматним ударом подвоїв перевагу. Незадовго до перерви косовари зуміли відквитати один м’яч.

Проте цей гол не змінив перебіг подій на майданчику. У другому таймі українці ще тричі відзначились – голи на свій рахунок записали Микитюк, Фаренюк і Лебідь. Футболісти Косово змогли відповісти лише одним влучним пострілом.

У підсумку збірна України перемогла з розгромним рахунком 5:2.

Турнірне положення

Після трьох проведених матчів команда Косенка лідирує в групі, набравши 9 очок. Наступний поєдинок основного раунду "синьо-жовті" проведуть на виїзді проти Нідерландів 8 березня 2023 року.

Збірна України має чудові шанси потрапити в елітний раунд відбору, куди виходять переможці 12 груп та 4 найкращі володарі других місць.

Відеоогляд матчу Косово – Україна