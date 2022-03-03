Від уламку російського снаряда загинув наш дитячий тренер, – гендиректор Шахтаря Палкін

Росія цинічно вдерлась в Україну та вбиває мирних жителів. Під час війни вже загинуло чимало українців, серед них є декілька представників спорту.

Палкін: Росія вбиває українців

Від уламка російського снаряда загинув дитячий тренер донецького Шахтаря. Сумну звістку на своїй сторінці у фейсбуці повідомив генеральний "гірників" Сергій Палкін.

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Загинув наш співробітник. Дитячий тренер Його вбив уламок російського снаряда. Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, кажіть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління,

– закликав Палкін.

Гендиректор донецької команди звернувся до власників, футболістів та усього персоналу футбольних клубів Росії. Палкін попросив їх нарешті подивитись на справжні реалії повними очима, що в Україні немає жодної "мирної операції", там йде повномасштабна війна, яку організувала Росія.

"Ваше мовчання – це пособництво масовим вбивствам та руйнуванням"

"Хотів би звернутися до власників, керівництва та футболістів російських футбольних клубів. Росія здійснила жахливий та віроломний військовий напад на Україну. Країну, в якій кожен з вас бував і в його завжди привітно зустрічали. Країну, де ви маєте родичів, друзів, знайомих", – сказав директор Шахтаря.

Палкін додав, що мовчання росіян приводить до зруйнованих українських міст, смерті дітей та мирних жителів. Увесь світ чекає дій від російського народу, але той навіть не збирається виходити на мітинги проти божевільних рішень кремлівського очільника.

Війна проти України вже зробила росіян ізгоями, який проклинає увесь світ.

Ваш страх виступити проти кривавого режиму – це найбільша ваша поразка. Попри те, що ви не віддавали наказу про знищення українців, ваше мовчання – це пособництво масовим вбивствам та руйнуванням,

– написав гендиректор.

До свого тексту Сергій Палкін додав світлини зруйнованих українських міст від рук російських загарбників. Генеральний директор "гірників" закликав росіян подивитись, що означає "русскій мір".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким тренера, і всім українцям, що загинули від рук російських окупантів!

Повний текст із публікації з фейсбуку Сергія Палкіна

Хотів би звернутися до власників, керівництва та футболістів російських футбольних клубів. Росія здійснила жахливий та віроломний військовий напад на Україну. Країну, в якій кожен з вас бував і в його завжди привітно зустрічали. Країну, де ви маєте родичів, друзів, знайомих.



Країну, де дехто з вас навіть народився. І цю країну, її людей сьогодні російська армія знищує із усіх видів зброї: "буків", "градів", артилерією, авіацією, танками.



Ви стаєте ізгоями. Росія з нації, яка доклала величезних зусиль у перемозі над нацизмом, перетворюється на націю терористів, націю мовчазних боягузів. Сьогодні на Вас дивиться весь світ. І світ чекає від вас дій, які зупинять шаленство. Але ви боїтеся, вам страшно.



У спорті страх – це відчуття, яке зводить можливість перемоги нанівець. Ваш страх виступити проти війни в Україні – це зруйновані міста, ваш страх – це тисячі та тисячі смертей серед мирного населення, ваш страх – це загиблі діти та скалічені долі мільйонів людей.



Ваш страх виступити проти кривавого режиму - це найбільша ваша поразка. Попри те, що ви не віддавали наказу про знищення українців, ваше мовчання – це пособництво масовим вбивствам та руйнуванням.



Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер Його вбив уламок російського снаряда. Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, кажіть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління.



Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини.

PS: Подивіться, що російські військові роблять із нашими містами.