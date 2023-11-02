На Полтавщині від удару блискавки загинув юний каноїст

Трагедія трапилася 1 листопада під час тренування спортсменів на річці Дніпро. Загиблому Богдану Салівону було лише 16 років.

Нещасний випадок трапився в Горішніх Плавнях на Полтавщині. Ввечері, 1 листопада, в затоці на Дніпрі тренувалися вихованці місцевої дитячо-юнацької школи.

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Трагедія на Дніпрі

Коли погодні умови погіршилися, п'ятеро веслувальників попрямувала до берега. В цей момент в каное, в якому перебував Богдан Салівон, влучила блискавка. Внаслідок удару човен перевернувся, а хлопець зник під водою.

Пошукова операція рятувальників тривала чотири години. Було обстежено 2 кілометри прибережної території. Тіло спортсмена знайшли на глибині 7 метрів та за 50 метрів від берега.

За фактом загибелі поліція розпочала розслідування за частиною 2 статті 137 ККУ "неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього".

Загиблому хлопцю Богдану Салівону було 16 років. Він був призером багатьох всеукраїнських змагань та членом збірної України.

Призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан у своєму Інстаграмі розповіла про трагедію та закликала долучитися до збору, щоб допомогти батькам загиблого спортсмена.

Людмила Лузан надала реквізити для допомоги батькам / instagram.com/liudmilaluzan