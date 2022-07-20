Від 100 доларів за місце в останньому ряді: квитки на бій Усик – Джошуа надійшли в продаж

Вже 20 серпня український боксер Олександр Усик проведе бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Квитки на цей бій офіційно надійшли в продаж.

Бій відбудеться в місті Джидда в Саудівській Аравії на спорткомплексі, який здатний розмістити до 40 тисяч вболівальників під час боксерських боїв.

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Та щоб потрапити на поєдинок, доведеться викласти чималу суму. Найдешевший квиток коштує 375 саудівських ріалів. Це місця на краю, останні ряди на самому верху.

За офіційним курсом НБУ, один саудівський ріал коштує 7,86 гривні. Тож квиток на бій обійдеться в близько 3 тисячі гривень. Водночас варто відзначити, що якщо переводити ріали в американські долари, то 375 ріалів – це майже 100 доларів.

Загалом же за місця на секторах доведеться заплатити від 375 до 7500 ріалів (майже 60 тисяч гривень).

Місця в рингсайді коштують ще дорожче. Починаються вони від суми в 9 тисяч ріалів (понад 70 тисяч гривень) і доходять до 20 тисяч ріалів (це понад 157 тисяч гривень за офіційним курсом).

Усик йде за перемогою

Для Олександра Усика це буде перший захист титулів WBA, WBO, IBF та IBO, які він здобув в бою проти Ентоні Джошуа. Українець переміг в Лондоні 25 вересня 2021 року рішенням суддів. Однак в контракті був прописаний можливий реванш, чим сторона британця і скористалася

Однак шансів відібрати чемпіонські титули в Джошуа не так і багато. Більшість експертів і в цьому бою віддають перевагу Усику. Букмекерська компанія Favbet на перемогу Усика приймає ставки з коефіцієнтом 1,55. На те, що Джошуа поверне собі чемпіонські пояси після цього бою – 2,8.