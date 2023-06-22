Вибух в багатоповерхівці в Києві: квартира футбольного коментатора Роберто Моралеса знищена

В ніч на 22 червня в Києві пролунав потужний вибух в одній з багатоповерхівок. Внаслідок вибуху була знищена квартира футбольного коментатора Роберто Моралеса

Вибух стався в 16-поверхівці на вулиці Малишка в Києві. Чотири квартири зруйновано вщент. Є ймовірність, що ще декілька квартир буде зруйновано, адже є загроза обвалу. Тому рятувальні роботи тимчасово зупинили.

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Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Футбольний коментатор Роберто Моралес у фейсбуці повідомив, що одна з пошкоджених квартир – його. Як виявилося, у двох кімнатах повністю провалилася підлога.

"Малишка 33. Мій будинок, квартири вже немає", – написав Роберто Моралес.

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Києві, де була квартира Роберто Моралеса / фото facebook.com/romoralesmunoz

Сам коментатор не постраждав, адже зараз проходить службу в рядах Збройних Сил України. Натомість постраждали члени його родини – двоє з них зазнали поранень (на щастя, не дуже важких). Також поранений кіт Лео.