"Прямо як референдум на Росії": українці бурхливо розкритикували вибори президента НОК

Спортивна спільнота дізналась нового президента Національного олімпійського комітету України. Наступником Сергія Бубки став Вадим Гутцайт.

17 листопада уся українська спільнота була в очікуванні, хто ж стане новим очільником НОК. Більшість спортсменів та простих громадян України сподівались, що на керівну посаду Національного олімпійського комітету прийде нове обличчя. Але все сталось не так, як гадалось, пише 24 канал.

До теми Беленюк програв Гутцайту боротьбу за пост президента НОК України

Дивні вибори, які залишили більше запитань, аніж відповідей

101 голос...Саме стільки отримав Вадим Гутцайт (83,67%). Жану Беленюку, який був головним конкурентом міністра молоді та спорту, віддали лише 22 голос (14,97%). Третій кандидат, який був переважно поза увагою Ігор Малинський, отримав жалюгідні 2 голоси (1.36%).

Обличчя Гутцайта не є тим, яке хотіли б бачити українці на посаді президента НОК. Такі вибори, які тривали понад 5 годин, змусили засумніватись у їх чесності. Цікаво, що в останній момент перед голосуванням зникло світло. Цей момент неабияк додає пікантності виборам очільника.

Другий момент те, що Бубка, вже експрезидент НОК, усіма руками був за Гутцайта. Що теж не можна оминути увагою.

Довготривале та нудне засідання Генасамблеї Національного олімпійського комітету України, де кожен другий співав оди Бубці, викликає чимало сумнівних думок: Чому зникло світло?, Чому Беленюк отримав так мало голосів, хоча багато федерацій підтримували саме Жана?

"Просто треш"

Але вже нічого не змінити. Українці у соцмережах бурхливо почали дискутувати щодо нового очільника НОК. Було багато таких, які схвально сприйняли Гутцайта на чолі НОК. Але більшість таки не підтримали такий вибір.

Багато українців переконані, що з таким вибором український спорт просто помре.

Просто треш, розвиток українського спорту і надалі буде гальмуватись,

– написала гімнастка Олександра.

Були й такі, хто пригадав нещодавні вибори нового очільника Федерації біатлону України, де перемогу здобув депутат Іван Крулько. Але там ще пів біди.

І в біатлоні, і в НОК перемогли чиновники. Що і потрібно було довести,

– відповіла під публікацією пані Тетяна.

Були й такі, хто впевнений, що долю голосування вирішили гроші.



Реакція українців на нового президента НОК / Скриншот із інстаграму

Реакції українців на нового президента НОК Гутцайта

"Прямо як референдум на Росії"

"Це п**дець. Ми за що воюємо, щоб і надалі продовжувався цей безлад у всіх гілках влади.

Слава Україні!"

Слава Україні!" "М'яко кажучи, дивні результати. Нагадує часи розвитку совка або сучасну РФ. Враховуючи, скільки федерацій були за Беленюка, тому подібні цифри наводять на дивні думки. Таке враження, що не було обрання, а як в монархії, передача влади від батька до сина"

"Ось в цей момент вибори повинні були припинені, а дурка викликана".

Дуже цікаво те, що серед членів скандальний депутат Нестор Шуфрич, який представляє Федерацію стрільби з лука, та Григорій Суркіс. Саме Шуфрич є давнім соратником керівника забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як після 24 лютого люди з проросійською позицією входять у Національний олімпійський комітет України. Просто без коментарів...