Новий виклик Руні: легендарний форвард збірної Англії очолив "Пілігримів"

Один з найкращих бомбардирів в історії збірної Англії Вейн Руні визначився зі своїм майбутнім. 38-річний фахівець у новому сезоні тренуватиме Плімут.

Футбольний клуб Плімут оголосив про призначення головним тренером Вейна Руні. Про це повідомив офіційний сайт "Пілігримів".

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Застряг у Чемпіоншипі

За підсумком сезону 2023/24 Плімут зберіг прописку у Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. Команда фінішувала на 21-му місці, відірвавшись від зони вильоту на 1 очко.

З новим головним тренером керівництво "Пілігримів" пов'язує великі надії. Вони розраховують на харизму легендарного футболіста та його управлінські здібності.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, договір розрахований на три роки.

Тренерська кар'єра Руні