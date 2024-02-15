Цей бій затьмарить битву Усика та Ф'юрі: ексзірка МЮ близький до дебюту в боксі

Один з найкращих бомбардирів британського футболу Вейн Вуні незабаром може вийти на боксерський ринг. Легенда "червоних дияволів" з дитинства захоплюється боксом.

На початку січня Вейн Руні був звільнений з посади головного тренера Бірмінгем Сіті. Наразі легенда МЮ розглядає можливість з'явитися на боксерському рингу.

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За повідомлення британських ЗМІ, 38-річний Руні веде перемовини з компанією Misfits. Ця агенція займається організацією поєдинків різноманітних знаменитостей. Одним із засновників компанії є відомий блогер KSI.

Зрозуміло, що лише великі цифри у контракті можуть звабити Руні на поєдинок. Наразі переговори знаходяться на початковій стадії. Цікаво, що за планом бій може відбутися у травні. Саме цього місяця збираються битися Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик.

Зазначимо, що Вейн Руні з дитинства був затятим фанатом боксу. Він навіть був членом аматорського клубу у своєму рідному Ліверпулі. Легендарний бомбардир не пропускає жодного поєдинку за участю Тайсона Ф'юрі, якому симпатизує. Руні ділиться у своїх соцмережах світлинами із зірками боксу, зокрема з Майком Тайсоном та Ентоні Кроллом.

Бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Поєдинок за абсолют перенесли через розсічення ока "Циганського короля", якого він зазнав під час спарингу.