Ветерани Карпат обіграли збірну журналістів в благодійному матчі на підтримку дітей-сиріт

У п’ятницю, 13 жовтня, у Львові відбувся щорічний, вже четвертий за ліком благодійний матч "Кубок Львова". Основна мета благодійного матчу – допомога дітям-сиротам і дітям переселенцям займатися спортом.

Рік тому благодійний "Кубок Львова" допоміг зібрати кошти на відбудову кімнати у Будинку дитини №1. Мета теперішньої акції – власний спортивний майданчик для діточок, позбавлених батьківської опіки. До благодійності долучилися гравці національної збірної України – Олександр Зінченко та Михайло Мудрик, які передали свої іменні футболки для аукціону. Також були розіграні м’ячі з підписами гравців збірної України, ветеранів футбольного клубу Карпати та інші цікаві подарунки.

На початку благодійного матчу гравці команд-учасниць вручили діткам-сиротам професійну футбольну форму, спортивне спорядження та солодощі.

"Розумію, що зараз всі кошти спрямовують на допомогу нашим хоробрим ЗСУ, але при цьому не варто забувати й про наше майбутнє – діточок. Вірю, що серед них підростає майбутня гордість нашої країни", – наголосила президент збірної журналістів Ольга Витак.

Формат Кубка передбачав два тайми по 30 хвилин. Поєдинок обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Софією Причиною, яка має досвід роботи на матчах УПЛ. Українська співачка Ана Данч виконала Гімн України, після якого пролунав стартовий свисток.

Перший тайм вийшов безгольовим, хоча обидві команди багато часу проводили в атаці. Ветерани Карпат краще контролювали м’яч, але журналісти, підсилені легендами львівського футболу – Юрієм Габовдою та Максимом Фещуком – також тримали у напрузі оборону суперника.

Варто відзначити, що за збірну журналістів зіграло одразу троє представників 24 Каналу – Роман Колодрубський, Віталій Кулачковський та Юрій Лаврін

Голи прийшли після перерви. Спочатку вдача була на стороні журналістів, які двічі вразили ворота "зелено-білих". Фещук заробив штрафний, який сам холоднокровно і реалізував (обвів "стінку" і поклав м’яч в нижній кут). А за дві хвилини перевагу подвоїв Габовда, якому асистував Олександр Пузік.

Журналісти завчасно повірили в те, що справу зроблено, заспокоїлись та відійшли назад. Натомість легенди Карпат з підвищеним запалом та майже всією командою кинулись в атаку й забили тричі! Дубль оформив Володимир Рацький (спочатку пробив з 16 метрів на виконання в кут, а потім реалізував вихід сам на сам, технічно перекинувши м’яч через кіпера). Згодом Сергій Атласюк влучним ударом головою замкнув подачу кутового і вперше у матчі вивів вперед "зелено-білих" – 3:2. Але Фещук був проти такої розв’язки, і після сольного рейду в тил противника зрівняв рахунок – 3:3.

Цікаво, що три попередні три протистояння легенд та журналістів завершувались саме серією післяматчевих пенальті. Не стала виключенням і четверта гра. Цього разу міцнішими нерви виявилися у досвідчених карпатівців, хоча кіпер журналістів Ярослав Твардовський зробив майже диво, відбивши два удари. Але переміг досвід 4:3 – підопічні Мирона Маркевича та Габора Вайди беруть реванш у представників ЗМІ.

Благодійна акція на підтримку дітей-сиріт триває, тож кожен охочий може долучитись до збору коштів для будівництва і облаштування дитячо-спортивного майданчика в Будинку дитини №1 м.Львова:Посилання на банку Номер картки банки: 5375 4112 0907 3647

Усі хто зробить благодійний внесок зможуть взяти участь в розіграші лотів від футбольних зірок України (ігрові футболки та м’ячі з підписами збірників України, ветеранів футбольного клубу Карпати та інші цікаві подарунки