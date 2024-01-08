Зірвати трансфер можуть гроші: захисник збірної може стати одноклубником екскапітана Динамо

У зимове трансферне вікно може відбутись нове мігрування українського футболіста у Європі. На одного українського легіонера може побільшати у бельгійському чемпіонаті.

Мова йде про Едуарда Соболя та, можливо, його повернення у бельгійську Жупіле Лігу. 28-річний лівим захисником зацікавилось Вестерло, яке йде поблизу зони вильоту з першості. Соболь може стати другим українським футболістом у цьому клубі, адже там виступає колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук.

Оце так Не було мрії грати за Україну: чемпіон світу у складі "синьо-жовтих" пояснив зміну збірної

Повернення у Бельгію цілком можливе

Вестерло прагне зберегти прописку в елітному дивізіоні, тому хоче закрити проблемну позицію лівого флангу оборони. А Соболь якраз є чудовим варіантом для розв'язання цієї проблеми. Тим паче, що Едуард має досвід виступів у бельгійському чемпіонаті, адже липня 2019-го по середину січня 2023-го грав за Брюгге.

Спершу Брюгге орендувало Соболя у донецького Шахтаря, а вже через два роки викупило контракт футболіста у "гірників". У футболці Брюгге Едуард провів 124 матчі (4 голи та 14 асистів). Це найбільше зіграних поєдинків за один клуб у кар'єрі українця. Здобув із бельгійцями три трофеї.

Саме із Брюгге взимку 2023-го український оборонець перейшов у французький Страсбур. Відзначимо, що в українця є чинний контракт із французами, який розрахований аж до 30 червня 2026-го року. Портал Transermarkt оцінює вартість футболіста з України у 2 мільйони євро.

Однак Соболь не входить у плани тренерського штабу клубу Ліги 1. Підтвердження тому є кількість зіграних матчів у поточному сезоні-2023/2024 – лише 4 поєдинки, а точніше 112 зіграних хвилин на полі.

Але зірвати цей потенційний перехід можуть гроші. Соболь отримує у Франції дуже пристойну зарплату – 700 тисяч євро на рік. Та не готовий погоджуватись переходити у новий клуб на менші гроші.

Вестерло після 20-ти турів йде на 11-му місці чемпіонату Бельгії, набравши 21 бал. Від зони вильоту команду віддаляє лише одна позиція. Щодо нинішнього клубу Соболя, то Страсбур із 23 очками посідає 11-ту сходинку (після 17-ти турів).