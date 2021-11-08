Вест Хем заборонив двом фанам відвідувати матчі через антисемітські пісні про пеніси євреїв

Керівництво англійського Вест Хема вирішило заборонити двом вболівальникам відвідувати домашні матчі клубу. Сталося це після того, як їх звинуватили в антисемітській поведінці. Розслідуванням справи займається поліція.

У четвер, 4 листопада, Вест Хем грав на виїзді матч Ліги Європи проти бельгійського Генка. На цей матч відправилася і група вболівальників.

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В літаку два вболівальники "молотобійців" почали співати антисемітських пісень, коли поруч проходив один з пасажирів – ортодоксальний єврей. Серед слів було і про пеніси євреїв. Це відео опублікували в соцмережах.

У п'ятницю, 5 листопада, поліція затримала в аеропорту "Станстед" 55-річного чоловіка, якого впізнали на відео. Згодом був затриманий і 26-річний чоловік, якого теж звинуватили у скоєнні злочину на ґрунті ненависті. Обох чоловіків відпустили під заставу до 1 грудня.

Вест Хем після цього випадку заборонив обом уболівальникам відвідувати домашні матч команди, допоки триває розслідування.