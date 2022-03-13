Англійський клуб вкотре висловив підтримку українському народу. У своєму твітері Вест Хем опублікував нову світлину з Андрієм Ярмоленком.

"Об'єднані заради України"

Лондонський Вест Хем напередодні домашнього поєдинку 29-го туру АПЛ проти Астон Вілли висловив підтримку Україні та своєму форварду Андрію Ярмоленку.

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У своїх соцмережах клуб опублікував світлину з українцем та головним тренером Девідом Моєсом зі словами "Об'єднані заради України".



Вест Хем висловив підтримку Україні та Андрію Ярмоленку / Фото з твітеру Вест Хема

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, АПЛ розкритикувала дії агресора. Ліга акціями підтримки виражає солідарність з українським народом.

Капітани команд носять в матчах спеціальні пов’язки, на табло стадіонів транслюють слова підтримки. Також українців підтримують вболівальники АПЛ на трибунах.

АПЛ солідарна з українським народом. Ліга та всі клуби 8 березня вирішили негайно пожертвувати 1 мільйон фунтів стерлінгів, щоб допомогти українцям.