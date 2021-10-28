Вест Хем вибив МанСіті з Кубка ліги, Ярмоленко став кривдником клубу Зінченка: відео

Вест Хем 27 жовтня приймав Манчестер Сіті у Кубку футбольної ліги Англії. Клуб Андрія Ярмоленка пробився далі за підсумками серії післяматчевих пенальті.

Вест Хем – Манчестер Сіті 0:0 (по пен. 5:3)

Українці Андрій Ярмоленко та Олександра Зінченко вийшли у стартових складах команд. Олександр відіграв усі 90 хвилин, але не зумів допомогти МанСіті пробити у наступний раунд Кубка. Натомість Ярмоленко відіграв 61 хвилину та був замінений на Боуена.

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Перший небезпечний момент у матчі створили гості. Де Брюйне пробив прямо у центр воріт, де стояв голкіпер Вест Хема.

Аке найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного. М'яч пролетів поруч зі стійкою.

Фоден красивою передачею вивів на ворота суперника Гюндогана, але м'яч після його удару покотився поруч з дальньою стійкою.

Знову перевіряв пильність голкіпера у матчі Де Брюйне, але Ареола потягнув удар у нижній кут своїх володінь. Зінченко завдав потужного дальнього пострілу – воротар "молотобійців" у ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий. Дуже складно у цьому епізоді було Ареолі врятувати ворота.

Команди так і не змогли розмочити нулі на табло. Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті. Нобл успішно розпочав її. Натомість Фоден не реалізував перший 11-метровий удар "містян". Це був єдиний удар із 11 метрів, який не забили.

У підсумку – 5:3 перемога Вест Хема. Клуб Ярмоленка дещо несподівано вибив із Кубка команду Зінченка.

Вест Хем – Манчестер Сіті відеоогляд