Ярмоленко заробив пенальті у матчі проти МЮ на останній хвилині – Вест Хем програв через промах

Андрій Ярмоленко матч проти Манчестер Юнайтед у п'ятому турі АПЛ розпочав на лаві запасних. Але саме він міг врятувати команду від поразки в цьому матчі

Вест Хем – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Бенрахма, 30 – Роналду, 35, Лінгард, 89

Нереалізований пенальті: Нобл, 90+5 (Вест Хем)

Ярмоленко вийшов на заміну в цьому матчі в другому таймі на 68-й хвилині, замінивши Влашича. На той час рахунок на табло був 1:1. Ще в першому таймі команди обмінялися голами.

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Спочатку рахунок у матчі відкрили господарі поля – Бенрахма відзначився після пасу Боуена.

Та за п'ять хвилин Роналду зрівняв рахунок, зігравши на добиванні з близької відстані. При цьому арбітр був змушений вдатися до допомоги VAR, щоб переконатися, що не було офсайду.

За хвилину до кінця основного часу МЮ вдалося забити вдруге – захисники дали можливість пробити Лінгарду, і той відправив м'яч у кут воріт.

Коли вже йшов компенсований арбітром час, Ярмоленко заробив пенальті для Вест Хема. Після його прострілу Шоу зіграв рукою у власному штрафному. Після перегляду повтору арбітр таки призначив пенальті. Саме для пробиття пенальті на поле вийшов Нобл. Але гравець пробив вкрай невдало – де Хеа відбив м'яч.

Гра закінчилася перемогою Манчестер Юнайтед, завдяки якому команда піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Вест Хем залишився всередині таблиці.