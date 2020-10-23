Вест Хем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч АПЛ
Лондонський "Вест Хем" 24 жовтня прийме "Манчестер Сіті" у рамках 6-го туру АПЛ. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.
Поєдинок "Вест Хем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок гри о 14:30, повідомляє 24 канал.
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Вест Хем – Манчестер Сіті де дивитися
Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).
Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV
- Як би це дивно не звучало, але обидві команди набрали рівну кількість очок – по 7. Втім, "Манчестер Сіті" зіграв на матч менше.
- В активі "Вест Хема" дві перемоги і нічия та дві поразки.
- "Манчестер" сіті також встиг одного разу програти, двічі переміг та одного разу зіграв унічию.