Лондонський "Вест Хем" 24 жовтня прийме "Манчестер Сіті" у рамках 6-го туру АПЛ. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Вест Хем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок гри о 14:30, повідомляє 24 канал.

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Вест Хем – Манчестер Сіті де дивитися

Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV