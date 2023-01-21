Евертон знову зганьбився в АПЛ: Миколенко провалив гру та був замінений у перерві

Команда Френка Лемпарда продовжує програвати в чемпіонаті та закріплюватись в зоні вильоту. Мерсисайдці програли прямому конкуренту в боротьбі за виживання, а український захисник відіграв невдалий поєдинок.

Вест Хем – Евертон 2:0

Голи: Боуен, 34, Боуен, 41.

Цими вихідними в Англії проходять поєдинки 21 туру АПЛ. У центральній грі суботи Ліверпуль розписав нульову нічию із Челсі, а за "синіх" дебютував українець Михайло Мудрик.

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В іншій грі дня також взяв участь наш співвітчизник. Віталій Миколенко в черговий раз опинився у стартовому складі Евертона, який відверто провалює сезон. Підопічні Лемпарда програли 5 із 6-ми останніх матчів АПЛ та закріпились в зоні вильоту, пише 24 канал.

Чергова невдача спіткала "ірисок" у грі з Вест Хемом. Лондонці ще у першому таймі зробили свою справу завдяки дублю Боуена. І в обох голах є певна провина Миколенка.

У першому епізоді Віталій не пішов накривати Джаррода при подачі, довірившись партнерам. У підсумку англієць розстрілював Пікфорда впритул. А перед перервою Антоніо прорвався по лівому флангу в контратаку, куди не встиг повернутися Віталій, і віддав на Боуена.

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Схоже, що і Лемпард помітив провал українця, адже у перерві тренер замінив захисника на більш атакувального МакНіла. До слова, згідно з даними порталу Whoscored, Миколенко отримав найнижчу оцінку з усіх гравців цього поєдинку – 5,9.

Втім у другому таймі картина не виправилась і Евертон програв черговий матч АПЛ. Цей результат залишає мерсисайдців на передостанньому місці, в двох балах від рятівної зони.