Попереду українське протистояння: перша ракетка України обіграла росіянку в ОАЕ

Ангеліна Калініна стартує на WTA 1000 у Дубай зі складної перемоги над суперницею з Росії Веронікою Кудерметовою. Попереду на турнірі буде українське дербі.

Вероніка Кудерметова – Ангеліна Калініна 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)

Дівчата видали справжній тенісний 3-годинний трилер у Дубай. Зустріч розпочалась із двох виграних геймів для росіянки Кудерметової, яка повела у рахунку 2:0,пише 24 канал.

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Однак наступний гейм на подачі українки вже був за Калініною, якій згодом вдалось не лише скоротити відставання, а й вийти уперед до 2:5. Восьмий гейм був за Веронікою, але це був останній розіграш у першій партії, який занесла собі в актив російська тенісистка.

Калініна захистила м'яч на своїй подачі та взяв перший сет 3:6.

Далі тенісистки показали справжню непоступливу красу на корті. Друга партія розпочалась за сценарієм першої – два гейми для росіянки.

Натомість Ангеліна знову скоротила відставання та вийшла уперед до 2:5. Але далі щось пішло не за планом української тенісистки. Кудерметова взяла аж п'ять геймів поспіль, три з яких були на подачі Ангеліни та зрівнялась за партіями – 1:1, а за геймами у ній 7:5 на користь тенісистки з Росії.

Все вирішувалось у третьому сеті. Перша ракетка України знову була у ролі тої, яка наздоганяє. Так було до одинадцятого гейму, коли Калініна вперше у цій партії повела у рахунку 5:6, забравши подачу принципової суперниці з ворожої країни.

Калініна з брейком взяла ще один гейм, який став переможним – 5:7.

Ангеліна Калініна перемагає Вероніку Кудерметову та крокує в 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Дубай.

Після переможного розіграшу Калініна привіталась біля сітки ракеткою з росіянкою.

Відео переможного розіграшу Кудерметова – Калініна

В 1/16 фіналу турніру на нас чекає українське протистояння між Ангеліною Калініною та Даяною Ястремською. Остання у першому колі переграла француженку Алізе Корне. Українська битва у Дубай запланована на ранок 21 лютого.