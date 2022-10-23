Нефартова арена: Верес знову не зумів перемогти вдома після реконструкції стадіону

Рівненський Верес довго проводив реконструкцію стадіону "Авангард", щоб домашні матчі проводити в Рівне. Але на оновленому стадіоні команда поки не може перемогти.

Перший офіційний матч на стадіоні "Авангард" Верес провів проти Руху. І цей матч закінчився внічию. Далі була гра проти Металіста, і рівняни програли. 23 жовтня в гості до Вереса завітала Зоря. У цьому матчі господарі поля знову не зуміли перемогти.

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Все в матчі вирішив єдиний гол у другому таймі. Зорі вдалося втекти в атаку, і Антюх вирішив пробити. Захисник Вереса Вовченко намагався заблокувати удар, але м'яч від нього зрикошетив та полетів за високою дугою над голкіпером.

При цьому у першому таймі був схожий епізод, коли Пасіч пробивав. Але тоді після рикошету м'яч пролетів повз ворота Зорі.

Варто відзначити, що цей гол Антюх забив, вийшовши на заміну. Це перший гол в офіційному матчі для гравця з 1 травня 2021 року. Але тоді він виступав за Колос. Далі в його кар'єрі було Динамо. Але забити голи в офіційних матчах за київський клуб йому не вдалося (він забивав лише в товариських матчах).

Верес міг врятуватися від поразки. І навіть відправив м'яч у ворота суперника. Але Пасіч забив з офсайда.

Зоря завдяки цій перемозі піднялася на четверте місце, обійшовши якраз Верес.

Відеоогляд матчу Верес – Зоря