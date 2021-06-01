Верес влаштує святковий концерт в Рівне з нагоди виходу в УПЛ

Рівненський Верес здобув право наступного сезону виступити в УПЛ. З цієї нагоди в Рівне відбудеться святковий концерт.

В суботу, 5 червня, Верес проведе останній домашній матч в Першій лізі – проти краматорського Авангарду. В цей день у Рівне відбудуться святкові заходи з нагоди виходу Вереса в УПЛ.

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Святкування розпочнеться о 14:00 на майдані Незалежності. Тут вболівальникам будуть запропоновані конкурси, квести, майстер-класи та розіграші пам'ятних подарунків.

О 16:00 розпочнеться матч Верес – Авангард. Його транслюватимуть на великому екрані. Сама гра відбудеться в Млинові.

О 18:00 розпочнеться святковий концерт, хедлайнером на якому буде "Бумбокс".