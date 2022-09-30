Верес зіграв перший матч на реконструйованому стадіоні в Рівне: курйозний гол не приніс перемогу

Рівненський Верес зіграв перший офіційний матч на стадіоні "Авангард" після його реконструкції. Але перемогти в цьому матчі команді не вдалося.

У п'ятницю, 30 вересня, Верес приймав в Рівне львівський Рух. Для господарів матчу це була особливий матч, адже вперше за часи виступів в УПЛ команда домашній матч проводила в рідному місті – на стадіоні "Авангард". Цей стадіон з березня 2019 року перебував на реконструкції. Окрім того, у випадку перемогти команда могла вийти на перше місце в УПЛ.

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Ще принциповим цей матч робили президенти обох клубів. Президент Руху Григорій Козловський дозволив собі не надто приємні висловлювання в бік Івана Надєїна. Тож, за повідомленнями ЗМІ, президент Вереса пообіцяв щедрі преміальні у випадку перемоги в цьому матчі.

Початок матчу довелося відкласти, адже на той час в Рівненській області була оголошена повітряна тривога.

У першому таймі було забито три голи. Господарі поля відзначилися мало не першим ударом у площину воріт, коли забив Дахновський.

Та в середині першого тайму гості зрівняли рахунок. Гол до свого активу записав Таллес. Це його четвертий гол в УПЛ, і він лідирує в гонці бомбардирів.

Та за декілька хвилин Верес знову був попереду. До голу призвела помилка голкіпера Паньківа. Він невдало зіграв на виході, і м'яч після удару Кльоца зі штрафного залетів у ворота.

Та втримати перевагу у рахунку рівнянам не вдалося. У другому таймі гості зрівняли рахунок. І теж зі штрафного. Цього разу Таллес виступив асистентом, зробивши навіс зі стандарту. А Дідик головою відправив м'яч від штанги у ворота.

Матч так і закінчився внічию 2:2.

Верес – Рух огляд матчу