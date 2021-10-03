Жовтих карток більше, ніж моментів: Верес та Олександрія зіграли у безгольову нічию – відео

Рівненський Верес 3 жовтня приймав Олександрію у 10 турі УПЛ. Команди розписали "суху" мирову.

Верес – Олександрія 0:0

Перший удар у сторону воріт завдав Верес. Постріл Геннадія Пасіча з гострого кута пролетів повз ворота. Доволі багато зупинок було на початку матчу через розмови та порушення правил. Суддя до 16-ї хвилини показав вже три жовті картки.

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Рівняни використовували високий пресинг, який не дозволяв супернику довго контролювати м'яч навіть на власній частині поля.

Найгостріший епізод був на 36-й хвилині. Після подачі з кутового у виконанні гостей найкраще на другому версії зіграв Бабогло. Голкіпер у феноменальному стрибку парирував цей удар впритул.

Команди на двох майже не створили гольових моментів. Команди пішли на перерву за нульового рахунку.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Закономірна нічия

Гринь перевірив на пильність голкіпера Вереса – Когут легко забрав м'яч до рук. Кожушко ударом головою перекинув м'яч за спину Когуту після передачі Калюжного. Але м'яч не влучив у ствір воріт.

Футболісти обидвох клубів намагались до вірного розіграти бодай одну атаку, але в усіх епізодах не вистачало останнього удару. Верес та Олександрія грали у більш оборонний футбол. Через це створили мало гольових моментів.

Після одного з епізодів із трибун було чутно добре відоме футбольне правило серед фанатів: "Хто вище б'є, той краще грає". Уболівальники теж не були задоволені рівнем гри, які демонстрували гравці на полі.

Дубра виграв другий поверх, але м'яч після удару головою пролетів високо над поперечиною Вереса. Не вдався удару у захисника Олександрії.

Гості мали шанс за десять хвилин до завершення матчу нарешті потішити фанатів голом. Ковалець майстерно обіграв на швидкості опікуна, віддав передачу на вільного Устименка, але пробити бодай у ствір воріт нападнику не вдалось.

Команди активізувались в останні хвилини другого тайму. Ковалець гарматним ударом впритул розстріляв володіння Вереса – поперечина. Лідер Олександрії міг принести гостям перемогу.