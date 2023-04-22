Контраст з попереднім матчем: Верес зіграв внічию з Минаєм, вирвавшись зі зони вильоту – відео

Рівненський та закарпатські колективи обмінялись забити голами. Поки що команди можуть видихнути з полегшенням.

Верес – Минай 1:1

Голи: Блізніченко, 54 – Твердохліб, 60

Верес та Минай провели зустріч в рамках 22-го туру Українською Прем'єр-ліги, в які команди не змогли визначити сильнішого. Західноукраїнські команди наразі перебувають у безпечній зоні в турнірній таблиці, пише 24 Канал.

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Не видовищний матч

В порівнянні з попереднім поєдинком, в якому Верес зіграв мегагольову нічию Металістом (5:5), рівненський колектив вирішив вгомонити свої таланти, що підтримали також і закарпатці. Обидві команди не претендують на єврокубки, а навпаки боряться за збереження прописки в УПЛ, тому це був матч за виживання.

Та от у першому таймі колективи потішити рівненських фанатів, які мають нагоду відвідувати матчі своєї улюбленої команди, нічим не змогли. Команди активізувалися тільки у другій половині зустрічі, проте і там тільки на маленький відрізок часу.

Спершу, на 54-ій хвилині зустрічі Андрій Блізніченко, який "відгрузив" дубль з пенальті у попередньому матчі, після відскоку від захисника "лисиць" опинився на ударній позиції у карному майданчику суперника, тому і вирішив потужно пробити у нижній кут воріт. Нападник Вереса не прогадав, а таким чином і вивів свою команду вперед, 1:0.

Проте такий розвиток подій зачепив почуття Миная, тому закарпатці вирішили також дати свою відповідь. Уже на 60-ій хвилині матчу з флангу атаки м'яч був направлений у штрафну Вереса, де спершу нападник Миная хотів перевести м'яч п'ятою у сітку воріт суперника, проте прогавив момент, але на дальній штанці опинився Єгор Твердохліб, який і замкнув передачу, 1:1.

Та на цьому команди зупинились як в плані голів, так і в плані хорошого футболу, так і закінчивши матч. Приємний фінал подарували саме вболівальник на стадіоні, які під кінець зустрічі скандували "Слава Україні", "ЗСУ" та інші патріотичні гасла. Отож, Верес виривається зі зони вильоту, вискочивши на 12-у сходинку (21-е очко а активі), а от Минай зміг заповзти трішечки далі, зайнявши 10-е місце (22 очка у активі).

Огляд матчу Верес – Минай: