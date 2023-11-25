Допомогла чисельна більшість: Верес здобув вольову перемогу над Металістом 1925 у грі з 7 голами

У Рівному відбувся поєдинок 15-го туру української Прем'єр-ліги між місцевим Вересом та харківським Металістом 1925. Господарі здобули перемогу, забивши переможний м'яч наприкінці зустрічі.

Верес – Металіст 1925 – 4:3

Голи: Шевченко (14), В.Шарай (37), Дахновський (69, пенальті), Гайдучик (89) – Борячук (4), Русин (55), Є. Ткачук (59).

Матч 13-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги між рівненським Вересом та харківським Металістом 1925 був багатим на забиті м'ячі. Усього вболівальники насолодилися сімома голами.

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Зусиллями Андрія Борячука Металіст 1925 вийшов вперед вже на 4-й хвилині, однак вже на 7-й харків'яни залишилися в меншості через вилучення Ігор Курило. Навіть у меншості Металіст 1925 забив ще двічі в другому таймі й мав перевагу в один м'яч.

Верес здобув складну вольову перемогу

І все-таки Вересу вдалося вирвати вольову перемогу. На 69-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота гостей після перегляду VAR, і Дахновський зрівняв рахунок. А на передостанній хвилині основного часу Гайдучик забив вирішальний гол.

Верес перервав безвиграшну серію, яка складала 8 ігор поспіль: по чотири нічиї та поразки. На своєму ж полі "червоно-чорні" не знали смаку перемог впродовж 3-х ігор: дві нічиї та поразка. Тепер обидві серії завершено.

Відеоогляд матчу Верес – Металіст 1925