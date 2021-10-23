Верес завдав Маріуполю 10-ї поразки в сезоні та наблизив відставку Маркевича: відео

Маріуполь зазнав 10-ї поразки у рамках української Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. Команда з узбережжя Азовського моря в 12 турі поступилася на виїзді Вересу.

Верес – Маріуполь 2:0

Голи: Шестаков, 64, 80

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Після 11 турів Маріуполь був найгіршою командою сезону УПЛ. "Азовці" набрали тільки 4 очки, програвши 9 матчів.

За інформацією ЗМІ, керівництво Маріуполя дало наставнику команди Остапу Маркевичу два матчі, щоб виправити ситуацію. Інакше – відставка.

Відтак, на кону гри з 9-ю командою в УПЛ, якою був Верес, були не тільки 3 очки, але й доля самого Остапа Маркевича.

У першому таймі гості були більш агресивні попереду та створили декілька передумов для голу. Двічі володінням Когута загрожували Кащук і Топалов. Однак в обох випадках голкіпер Вереса був на висоті.

У рівненського клубу був тільки один гострий момент: Панасенко завдав дальнього удару, з яким впорався Кудрик. Перший тайм команди завершили за нулів на табло.

По перерві "азовці" змарнували, мабуть, найкращу нагоду в матчі, щоб забити гол. Олег Очеретько отримав можливість пробити з близької відстані, але дивом не поцілив у площину воріт.

Впевнена перемога Вереса

Попри старання Маріуполя на 64 хвилині рахунок у грі відкрив Верес. Дахновський несподівано для всіх з розвороту завдав дальнього удару та влучив у стійку. Першим на добиванні був Шестаков та спрямував м'яч у ворота.

Під завісу поєдинку Вересу вдалося "закрити" матч. Геннадій Пасіч виконав чудовий навіс з лівого флангу, на який відгукнувся Шестаков. Форвард без будь-якого спротиву відправив м'яч у кут воріт ударом головою.

Верес – Маріуполь відеоогляд

Завдяки перемозі Верес набрав 18 очок та підійнявся на 8 місце. Команда Юрія Вірта вшосте зберегла ворота сухими в домашньому матчі. Безпрограшна серія рівнян вдома триває 6 поєдинків. Натомість Маріуполь залишився на дні турнірної таблиці.