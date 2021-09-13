Верес завдяки єдиному голу здобув третю поспіль перемогу в УПЛ: відео

У понеділок, 13-го вересня, відбувся заключний поєдинок 7 туру української Прем'єр-ліги, в якому змагалися рівненський Верес і ПФК Львів. Матч в Луцьку завершився перемогою господарів поля.

Верес – Львів 1:0

Гол: Кучеров, 53

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Завершити черговий тур національної першості, який виходить досить результативним, надано право командам, які на даний момент перебувають в протилежних моральних кондиціях. Колектив Юрія Вірта досить складно зупинити після того, як він пройшов через горнило випробувань нашим футбольним бомондом на старті сезону. Прекрасно знає про це "Десна", яка отримала в свої ворота відразу чотири м'ячі (0:4) перед міжнародною паузою. Ризикував дізнатися про це і колектив Олега Дулуба.

Перший тайм видався безгольовим, але цікавим. Верес більше володів м'ячем, але атаки були гостріше у Львова. Втім, моменти Пасіча теж були хороші. Верес при переході в позиційну атаку губився і Львів своєї контргрою змушував господарів помилятися.

Одразу після перерви рівняни вийшли вперед. Кучеров в півколі штрафної отримав скидку головою від Євгена Пасіча з правого флангу штрафної, після чого пробив у дальній верхній кут.

Відео голу Кучерова

У підсумку, єдиний гол допоміг Вересу вирвати третю перемогу у нинішньому розіграші УПЛ. Тепер команда Юрія Вірта посідає 8 сходинку, а Львів йде останнім.

Верес – Львів відеоогляд