Верес вибив Дніпро-1 з чемпіонської гонки: аутсайдер УПЛ зіграв внічию з командою Максимова

Недільну програму 25-го туру УПЛ відкрив матч у Рівному між місцевим Вересом та Дніпром-1. Команди забивали голи лише в першому таймі.

Верес – Дніпро-1 1:1

Голи: Дахновський, 19 – Адамюк, 33

Перед звітним поєдинком "спортклубівці" двічі зіграли внічию, втративши дорогоцінні очки. У поєдинку проти Вереса підопічні Юрія Максимова сподівалися здобути перемогу, пише 24 Канал.

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Третя поспіль нічия Дніпра-1

Господарі поля ведуть відчайдушну боротьбу за прописку в елітному дивізіоні. Тож віддавати очки вони не збиралися. Вже на 19-й хвилині поєдинку хавбек Вереса Дахновський скористався помилкою захисників Дніпра-1 і відкрив рахунок.

Команда Максимова досить швидко відігралася. На 33-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Адамюк, який вдало зіграв на добиванні.

Втім, на більше дніпровська команда не спромоглася. У другому таймі рахунок на табло не змінився. У підсумку матч на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився внічию 1:1.

Турнірне становище команд

Дніпро-1 практично втратив шанси на чемпіонство. За п'ять турів до завершення чемпіонату команда Максимова відстає від лідера на 10 очок. Однак у Шахтаря є ще дві гри в запасі.

Верес піднявся на одну сходинку в турнірній таблиці. Підопічні Олега Шандрука займають 13-те місце з 20 балами. Така ж кількість очок у київської Оболоні, але у "пивоварів" гірша різниця забитих та пропущених м'ячів.

Відеоогляд матчу Верес – Дніпро-1