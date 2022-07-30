"Динамівець назавжди": Вербич зворушливо попрощався з Динамо, зізнавшись у любові до України

Історія Беньяміна Вербича у київському Динамо підійшла до свого закінчення. Словенський футболіст став гравцем грецького Панатінаїкоса.

Вербич: З перших днів я почував себе як удома

29 липня Беньямін Вербич полетів у Афіни та офіційно уклав контракт із грецьким клубом. Словенський футболіст щемливо попрощався з Динамо, його уболівальниками та Україною.

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У своєму інстаграмі гравець написав велике та зворушливе звернення, у якому розповів, що пишається кожним днем, який прожив у київському клубі. Беньямін зізнався у любові до Динамо, України та її столиці.

Вербич додав, що з перших днів почував у Динамо себе наче вдома.

4 роки тому я приїхав до України працювати. До хорошого європейського клубу з великими традиціями та максимальними завданнями. До команди з добродушним колективом та дбайливим президентом. З перших днів я почував себе як удома,

– написав динамівець.

"Я гордий увійти в історію великого клубу"

Пригадав у своїй публікації війну в Україні проти росії. Вербич зауважив, що залишає улюблену команду, за якою дуже сумуватиме: "Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю. Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму".

Вербич додав, що його серце назавжди буде біло-синім, адже його син, який народився 15 серпня 2021 року, наполовину українець.

Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського Динамо, яким був, є і буде його батько. Динамо Київ, Україно, дякую вам! Я гордий увійти в історію великого клубу. Вербич – динамівець назавжди,

– підсумував словенець.

Додамо, що Вербич був одним із нечисленних іноземних гравців, який допомагає ЗСУ.

У футболці Динамо Вербич провів 122 матчі, у яких забив 37 голів. Разом із командою здобув 5 трофеїв. Допоміг киянам пройти у третє коло кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023.

Нагадаємо, що словенський футболіст підписав контракт із грецьким Панатінаїкосом на 3 роки – до кінця червня 2025 року. Беньямін скористався новим правилом ФІФА та покинув Динамо.