Венеція у меншості вирвала нічию та вперше за 19 років повернулася в Серію А

Італійська Венеція з міста на воді через 19 років повернулася у Серію A. В останній раз клуб грав у топ-дивізіоні в сезоні 2001/02.

Венеція – Чіттаделла 1:1 (перший матч 1:0)

Голи: Бокалон, 90+3 – Проя, 26

Вилучення: Маццоккі, 36 (Венеція)

Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

"Крилаті леви" зуміли вирвати нічию на 90+3-й хвилині, яка в сукупності з перемогою в першій грі (1:0) і дозволила команді повернутися у вищу лігу.

"Оранжево-чорно-зелені" не грали в елітному першості з сезону 2001/2002, коли команда з однойменного міста зайняла останнє місце в турнірній таблиці.

Крім Венеції в Серію А вийшли також Емполі і Салернітана.