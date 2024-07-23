Геометрія вийшла з чату: у Венесуелі відбувся дикий конфуз із використанням VAR – смішне відео

У ніч на 23 липня відбувся матч другого туру чемпіонату Венесуели з футболу, в якому Пуерто Кабельйо на своєму полі приймав Португезу. В ньому сталася кумедна подія, яка вже стала вірусною в мережі.

Поєдинок закінчився з "сухим" рахунком 0:0. Проте це не завадило йому стати, чи не найбільш обговорюваним у світі за добу, пише 24 Канал.

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Добре, що Евклід цього не бачив

Все через момент, який стався на 87-й хвилині зустрічі. Господарі забили гол у ворота суперника після прострілу зліва на ближню стійку, який реалізував 20-річний форвард Марлон Родрігес.

Боковий суддя підняв прапорець та зафіксував офсайд. Щоб переконатися у правильності цього рішення головний арбітр переглядав повтор із допомогою VAR.

Під час цього перегляду відбулося справжнє божевілля. У телевізійній трансляції показали намальовану лінію, яка була абсолютно нерівною та викликала істерику в користувачів мережі. Єдине, що тішить, офсайд, здається, все ж таки дійсно там був.

Дивіться відео з "геніальним" використанням VAR

Зазначимо, що завдяки нічиїй обидві команди набрали свої перші очки в чемпіонаті.