Велика Британія теж оголосила дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 в Пекіні

Велика Британія стала третьою країною, яка вирішила оголосити дипломатичний бойкот зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні. Жодного британського міністра чи офіційної особи не буде на змаганнях.

Бойкот проти Пекіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні, які мають відбутися в лютому 2022 року.

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За його словами, він не підтримує спортивний бойкот, та все ж британські політики не поїдуть в Пекін.

Таким чином Велика Британія стала третьою країною, яка оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 в Пекіні. Першими це зробили США, згодом до них приєдналася Австралія.

Причиною для бойкоту стала ситуація з придушенням прав нацменшин в Китаї, особливо – уйгурів. Джонсон заявив, що неодноразово підіймав це питання з головою КНР Сі Цзіньпінем.