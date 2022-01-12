Велепець розповів, чому Білосюк пропустить спринт у Рупольдингу

У німецькому Рупольдингу у середу, 12 січня, стартує шостий етап Кубка світу з біатлону. Тренер жіночої збірної України назвав склад на спринтерську гонку.

Білосюк пропустить спринт

У порівнянні з минулим етап Кубка світу в складі української команди є суттєві зміни. До збірної доєдналася Олена Білосюк, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

До слова Треба брати лише найкращих, – Велепець розповів про склад команди на Олімпіаду-2022

Не всі дівчата будуть стартувати у спринтерській гонці. До Рупольдингу приїхали 6 українок, проте квота розрахована лише на 5 спортсменок.

Вирішили, що Олена Білосюк пропускатиме спринт і продовжить готуватися до Олімпіади. Інших дівчат нам треба подивитися, оскільки ми не закрили питання, хто їде на Олімпіаду,

– зазначив тренер.

За словами Велепця, він хоче побачити готовність до стартів Анастасії Меркушиної та Ірина Петренко. Оскільки з усіх спортсменок, вони найменше брали участь у змаганнях.

У німецькому Рупольдингу відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону. Змагання триватимуть з 12 по 16 січня.