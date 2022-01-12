Велепець розповів, чому Білосюк пропустить спринт у Рупольдингу
Джерело:Суспільне Спорт
У німецькому Рупольдингу у середу, 12 січня, стартує шостий етап Кубка світу з біатлону. Тренер жіночої збірної України назвав склад на спринтерську гонку.
Білосюк пропустить спринт
У порівнянні з минулим етап Кубка світу в складі української команди є суттєві зміни. До збірної доєдналася Олена Білосюк, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.
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Не всі дівчата будуть стартувати у спринтерській гонці. До Рупольдингу приїхали 6 українок, проте квота розрахована лише на 5 спортсменок.
Вирішили, що Олена Білосюк пропускатиме спринт і продовжить готуватися до Олімпіади. Інших дівчат нам треба подивитися, оскільки ми не закрили питання, хто їде на Олімпіаду,
– зазначив тренер.
За словами Велепця, він хоче побачити готовність до стартів Анастасії Меркушиної та Ірина Петренко. Оскільки з усіх спортсменок, вони найменше брали участь у змаганнях.До речі. У німецькому Рупольдингу відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону. Змагання триватимуть з 12 по 16 січня.