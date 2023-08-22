Непереможений "Український танк", чемпіон WBO Митрофанов та інші: усі бої мегашоу Усик – Дюбуа

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві відбудеться грандіозне боксерське шоу, головною подією якого стане бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. В андеркарді мегафайту глядачі побачать ще 12 поєдинків.

Компанія K2 Promotions підготувала уболівальникам боксу насичену програму з 13 поєдинків. 24 Канал пропонує ознайомитися з повним переліком захопливих боїв.

До теми Лише за гроші: хто транслюватиме бій Усик – Дюбуа в Україні та скільки коштуватиме перегляд

Хто битиметься в андеркарді шоу Усик – Дюбуа

Поєдинок володаря титулів IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа очолить програму вечора боксу у Вроцлаві. Проте нас очікує ще три чемпіонські бої та інші цікаві поєдинки в андеркарді.

Чемпіон за версією WBO International у легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулу проти шведського боксера Ентоні Їгіт. Суперники добре знайомі один одному, адже зустрічалися в 1/8 фіналу Олімпіади-2012 у Лондоні. Тоді перемогу святкував "Український танк".

Не менш цікавим повинен стати поєдинок чемпіона WBO Oriental у першій середній вазі Дмитра Митрофанова та володаря титулу WBC Silver Хамзи Шираза. На кону поєдинку стоятимуть два чемпіонські пояси.

Непереможений український боксер Даніель Лапін отримав шанс здобути титул чемпіона за версією IBO Continental у напівважкій вазі. Його суперником буде німець Аро Шварц.

Також привертають увагу рейтингові поєдинки перспективних українців Федіра Черкашина, Василя Чеботаря, Олександра Соломеннікова та Ярослава Харциза.

Всі поєдинки в рамках шоу Усик – Дюбуа