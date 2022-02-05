Вдруге в історії України: Марусяк пройшов кваліфікацію стрибків з трампліна на Олімпіаді-2022
На Олімпіаді у Пекіні українська Україна мала бути представлена трьома спортсменами у стрибках з трампліна. Проте в один з атлетів здав позитивний тест на коронавірус.
Українець потравив у топ-50
Проте перед стартом першого дня змагань НОК України повідомив про позитивний тест в українського стрибуна з трампліна Віталія Калініченка.
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Таким чином, у стрибках із нормального трампліну Україна була представлена лише двома спортсменами – 21-річним Марусяком та 17-річним Корчуком.
Регламент змагань кваліфікації передбачав три етапи: кваліфікацію, перший раунд та фінал. Для того, щоб пройти у перший раунд, спортсменам потрібно було потрапити у топ-50.
Марусяк виконав спробу на 73 метри, отримавши за нього 49.8 балів. З таким результатом українець посів 48-е місце у кваліфікації та пройшов у другий раунд, повідомляє 24 канал.
Натомість Корчук не впорався у кваліфікації. Спортсмен виконав стрибок на 67.5 метри. За свій виступ він отримав 38 балів. У підсумку українець посів передостаннє місце за підсумками кваліфікації.Цікаво! Україна лише вдруге в історії подолала кваліфікацію у стрибках з нормального трампліна. До цього українським стрибунам це вдавалося лише одного разу – у 2010 році.
Результати кваліфікації стрибків з нормального трампліна
1. Маріус Ліндвік (Норвегія) - 116.7 балів (100.5 метри)
2. Роберт Йоганссон (Норвегія) - 116.6 балів (103.0 метри)
3. Пьотр Жила (Польща) - 112.1 балів (102.5 метри)
…
48. Євген Марусяк (Україна) - 49.8 балів (73.0 метри)
52. Антон Корчук (Україна) - 38 балів (67.5 метри)