Вдома Артем Довбик говорить українською, – батько футболіста

У рамках 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України 29 червня здобула перемогу над Швецією з рахунком 2:1. Вирішальний м'яч у поєдинку на 120+1 хвилині забив Артем Довбик.

Це взяття воріт вивело "синьо-жовтих" у наступну стадію турніру. Нападник завдяки найпізнішому голу на поточному чемпіонаті Європи став справжнім героєм нації, принаймні, у цей вечір.

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Батько розповів про сина

Батько Артема – Олександр Довбик розповів, що зараз навколо його сина багато позитивної уваги. Однак, за словами чоловіка, часто доводиться вислуховувати критику.

Наприклад, стосовно того, що майже ніхто з футболістів нашої національної команди не спілкується українською мовою.

Діставалося й Артему, який після матчу проти Швеції давав коментар російською.

Проте, Олександр Довбик стверджує, що його син насправді чудово знає українську мову.

Артем вдома з нами українською розмовляє. То просто в них в командах всі російськомовні, то й він оце так звик. Але коли до нас приїжджає, то балакає так само як ми,

– додав чоловік.

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