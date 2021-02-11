Вболівальниця освистала Рафаеля Надаля та показала йому середній палець під час матчу: відео

Тенісний матч на Australian Open мало не закінчився скандалом. Під час гри між Рафаелем Надалем та Майклом Ммо, одна з вболівальниць поводила себе вкрай неадекватно.

Це сталося, коли Надаль готувався зробити подачу у десятому геймі. Одна з вболівальниць на трибунах почала викрикувати в його бік нецензурні слова.

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За це жінка отримала попередження від арбітра, що вона затримує матч. Але це її не зупинило, і вона показала Надалю середній палець. Глядачі, які були на трибунах, почали її за це освистувати. У Надаля це викликало лише сміх.

Згодом ситуація повторилася. Але цього разу охорона вирішила вивести вболівальницю з трибун.

Матч закінчився впевненою перемогою Надаля у трьох сетах. Іспанський тенісист вийшов у третій раунд Australian Open.

Відео інциденту за участі вболівальниці та Рафаеля Надаля