"Ми наробим вам гроби": фанати Вереса вигукували неоднозначні вислови на матчі з Шахтарем

На домашньому матчі у Рівному вболівальники Вереса вигукували дивні кричалки. Це сталося на матчі 8-го туру УПЛ проти Шахтаря.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся перший матч 8-го туру УПЛ. У ньому Верес та Шахтар розійшлися на мирній нічиїй з рахунком 1:1.

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Неоднозначні вигуки вболівальників

Один з користувачів ТікТоку поділився відео, на якому чутно, як шанувальники Вереса кричать образливі фрази ніби-то в бік донецького Шахтаря.

В нашім лісі сосен повно! Ми наробим вам гроби! Ваш футбол нам до п***и! І вам п***а,

– вигукували фанати.

Кричалки вболівальників Вереса: дивіться відео

Однак у коментарі ТаТоТаке президент НК Верес повідомив, що кричалка адресується росіянам, а не Шахтарю.