Футбол відкриває двері: скільки вболівальників допустять на матчі УПЛ під час війни

З відновленням сезону в чемпіонаті України фанати зможуть відвідувати ігри улюблених команд. Проте для кожного клубу буде встановлений свій ліміт на кількість відвідувачів.

З початком повномасштабної війни український футбол залишився без глядачів на трибунах. Матчі проходили за зачиненими дверима, але вже у 2024 році ситуація зміниться.

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Вболівальники повертаються?

Клуби Української Прем'єр-Ліги отримали дозвіл на допуск певної кількості фанатів у військовий час. Ці дозволи має надати місцева військова адміністрація та визначити квоту для певних матчів.

Вона залежиться від місткості укриттів, які знаходяться у межах 500 метрів від арени матчу. Тим часом, у ЗМІ вже потрапляє інформація щодо кількіості фанатів, які певні клуби зможуть допускати.

Хто скільки в УПЛ допустить фанатів

Рівненський Верес повідомляв про можливість допуску до 1300 фанатів. У свою чергу одеському Чорноморцю дозволили впустити 2000 фанатів. А ось Шахтар змушений буде розраховувати на меншу кількість відвідувачів.

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Донеччани проводять домашні матчі на "Арені Львів", яка зможе прийняти до 400 глядачів. Це пояснюється розташуванням стадіону, адже навколо нього поле та немає укриттів.

Таким чином, вболівальники під час тривоги зможуть сховатися лише у підтрибунних приміщеннях. А ось львівським Карпатам пощастило більше. Лідер Першої Ліги зможе допустити на трибуни близько 3000 фанатів.

"Леви" грають на стадіоні "Україна", який знаходиться ближче до центру Львова, тому і варіантів з укриттями має більше. Також Динамо, Полісся та Кривбас поки пропрацьовують процедуру допуску вболівальників на трибуни, але наразі не готові назвати навіть приблизні цифри.

Нагадаємо, що УПЛ повертається 23 лютого матчем між ЛНЗ та Кривбасом. Саме криворіжці є чинним лідером чемпіонату разом із Дніпром-1, який має таку ж кількість балів. На два бали відстає Полісся, на три – Шахтар, у якого дві зустрічі в запасі.