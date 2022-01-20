Вболівальники освистали росіянина Медвєдєва на Australian Open: відео обурення фанів

Австралієць Нік Кірьос і росіянин Даніїл Медвєдєв видали поки найбільш цікавий матч на Australian Open 2022. Тенісисти вели напружену боротьбу, в якій австралійські вболівальники підтримували свого земляка Кірьоса.

Медвєдєву дісталося від фанів

Уже в першому сеті друга ракетка світу Медвєдєв відчув на собі силу австралійських фанатів. Вони всіляко провокували росіянина, який після матчу заявив, що в них низький рівень IQ.

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У третьому сеті фанатів на корті імені Рода Лейвера завів і Кірьос. Одіозний австралієць посперечався з рефері, після чого почав творити дива на корті.

Кожен вдалий удар Ніка фанати зустрічали бурхливими оплесками. А сумнівні, на думку вболівальників, очки Медвєдєва – зустрічали гулом.

Попри натиск трибун Медвєдєв таки переміг 3:1 (7:6, 6:4, 4:6, 6:2).

Після поєдинку росіянин давав інтерв'ю на корті під свист фанатів. Медвєдєв звернувся до вболівальників та попросив поважати інтерв'юєра. Та це не надто зупинило фанів.

Дивіться відео як фанати освистали Медвєдєва