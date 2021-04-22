Вболівальники МЮ увірвалися на клубну базу та вимагають зміни власника

Фанати Манчестер Юнайтед невдоволені політикою клубу та вимагають змінити власника. Вболівальники вдались до радикальних вчинків.
Фанати МЮ проти власників клубу
Вболівальники Манчестер Юнайтед ніяк не можуть знайти мови з керівництвом "червоних дияволів". Фани продовжують протестувати проти політики клубу.
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Декілька фанатів влаштували протест біля бази команд та заблокували обидва входи на територію. Вони розтягнули плакати зі словами: "Ми вирішуємо, коли ви граєте". Ультрас вимагаються відставки сім'ї Глейзерів, які є власниками клубу.
Згодом їм навіть вдалось пройти на саму територію тренувальної бази, де фани продовжували протест із банерами.
- Клуб з Манчестера після 32 турів йде другим у сезоні АПЛ. В активі команди 66 очок. До лідера МанСіті відставання у 11 пунктів.
- В останньому матчі МЮ на класі переграв Бернлі (3:1). Також вони продовжують свій шлях у Лізі Європи, де у півфіналі зустрінуться проти італійської Роми.