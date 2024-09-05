Расизм і дискримінація: фанати Гамбурга вимагають скасувати виступи Динамо на їхній рідній арені

Уже наприкінці вересня київське Динамо розпочне свій шлях у Лізі Європи. "Біло-сині" потрапили в цей турнір після невдачі у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Віцечемпіон УПЛ буде грати свої умовно домашні матчі в Німеччині на стадіоні "Фолькспарштадіон" у Гамбургу. Проте частина місцевих уболівальників не в захваті від такого сценарію.

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Різка позиція фанатів

Об'єднання фанатів німецького Гамбурга "HSV Supporters Club" закликало свій клуб відмовити київському клубу в оренді стадіону. Вони заявили, що сприймають це критично з огляду на їх цінності та звинуватили Динамо в расистській та дискримінаційній поведінці:

"Ми розуміємо, що Гамбург отримує економічну вигоду від цієї домовленості, і ми принципово підтримуємо солідарність з людьми та клубами, які страждають від воєн. Але у випадку київського Динамо Гамбург передає свій стадіон клубу, у якого неодноразово траплялася расистська та дискримінаційна поведінка. Поведінка, яка ніколи не повинна мати місце на нашому стадіоні.

Не можна звинувачувати цілий клуб у тому, що в його середовищі є такі тенденції, якщо клуб реагує на це, якщо клуб займає чітку позицію проти цього та діє рішуче. У випадку київського Динамо це не так. Як ми розуміємо, послідовних дій проти скарг немає".

З огляду на вищесказане фанати додали, що чекають на публічну відповідь від керівництва, адже "Фолькспарштадіон" має бути місцем, де живуть цінності клубу навіть тоді, коли Гамбург там не грає.

Якщо ми як Гамбург серйозно ставимося до наших цінностей, то "Фолькспарштадіон" не можна орендувати клубам, які не відстоюють ці цінності. "Любіть Гамбург – ненавидьте расизм" стає пустою фразою, коли клуб проводить домашні ігри на нашому стадіоні, який не відповідає основоположній концепції,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що на арені "Фолькспарштадіон" Динамо в Лізі Європи має зіграти чотири матчі з наступними командами: Лаціо (25 вересня), Ференцварош (7 листопада), Вікторія Плзень (28 листопада) та РФШ (30 січня).