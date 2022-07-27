"Він має протилежні цінності": фанати Атлетіко пояснили, чому вони проти підписання Роналду

Останнім часом стало все більше з'являтися чуток, що нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може змінити Манчестер Юнайтед на Атлетіко. Проте вболівальники мадридського клубу проти такого трансферу.

Вболівальники Атлетіко не бажають бачити Роналду в команді

Вболівальники Атлетіко виступили проти підписання зіркового форварда. Вони аргументували своє рішення.

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"Враховуючи ймовірність того, що підписання Кріштіану Роналду є чимось більшим, ніж просто чутки, ми висловлюємо нашу категоричну незгоду з гіпотетичним включенням його до нашого клубу, про що ми вже публічно заявили 19 липня.

Вищезазначений гравець представляє протилежність цінностям, які становлять ознаки ідентичності нашого клубу. Це зусилля, щедрість, простота та скромність тих, хто захищає наші цінності", – повідомляють фани мадридського клубу.

У заяві шанувальників йдеться, що навіть, якщо португальський футболіст допоможе команді завоювати нові титули, все одно вони будуть проти його підписання.

Навіть у тому малоймовірному випадку, коли такий гравець, який перебуває у відвертому занепаді, як Кріштіану Роналду, зможе допомогти нам завоювати титул, ми не приймемо це підписання. Почуття причетності до Атлетіко, на його нещастя, не є чимось, що доступно йому. Тому він ніколи не зможе отримати нашу прихильність чи визнання. Тому ми просимо клуб відхилити його можливе підписання, якщо таке колись розглядалося,

– сказано в заяві Міжнародного союзу клубів уболівальників Атлетіко.

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