Фанати Атлетіко бажали смерті Куртуа під час мадридського дербі: скандальне відео

У неділю, 29 вересня, у Мадриді на "Ванда Метрополітано" відбулось принципове протистояння двох столичних клубів Іспанії, а саме Атлетіко та Реала. Вболівальники "матрацників" відзначились своєю поведінкою.

На 64-й хвилині мадридського дербі у складі "вершкових" відзначився голом Едер Мілітао. Після чого фанати "кольчонерос" з трибун почали закидувати Тібо Куртуа різними предметами та вигукувати образи у бік Вінісіуса Жуніора, про це повідомляє Marca.

Читайте також Атлетіко на останніх хвилинах вириває нічию у Реала в запеклому дербі Мадрида

Жахлива поведінка фанатів Атлетіко

Голкіпер мадридського Реала після забитого м'яча показав жест руками вболівальникам "матрацників" та почав щось вигукувати у їх бік. Фанати Атлетіко не оцінили такої поведінки бельгійця та почали закидувати його різними предметами.

Окрім цього, фанати "матрацників" почали скандувати "Куртуа, помри". Головний арбітр матчу вирішив призупинити гру на 68-й хвилині та попросив футболістів покинути поле.

Відео поведінки фанатів Атлетіко:

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне намагався заспокоїти розлючених вболівальників. Після 20 хвилин вимушеної перерви команди повернулись на поле та продовжили гру.

У підсумку мадридське дербі завершилось з рахунком 1:1. На останніх хвилинах матчу Анхель Корреа врятував Атлетіко від поразки. Зазначимо, що згодом у Тібо Куртуа виникла підозра на травму.