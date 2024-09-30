У одного з фанатів Атлетіко вилучили ніж під час мадридського дербі

Під час мадридського дербі стався неприємний інцидент за участю вболівальників Атлетіко. В одного з них вилучили ніж під час заворушень.

Під час матчу 8-го туру Ла Ліги між Атлетіко та Реалом вболівальники "матрацників" почали кидати різні предмети у голкіпера "вершкових", Тібо Куртуа. Також вони вигукували образливі вислови у бік футболістів суперника.

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В одного з фанатів забрали ніж

Через поведінку вболівальників Атлетіко арбітр перервав матч на 15 хвилин.

У фаната, який кидав запальнички та інші предмети в Тібо Куртуа поліція вилучила ніж. Не виключено, що чоловік міг шпурнути і його на поле, однак трагедії вдалося уникнути.



Ніж, який вилучили у вболівальника / Фото El Chiringuito TV

Відзначимо, що через дії фанатів Атлетіко стадіон "Метрополітано" ризикує опинитися під санкціями.