Вболівальник спрогнозував результат матчу Нідерланди – Україна на сайті FAVBET та виграв авто

FAVBET продовжує другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем автівок. Відомий перший переможець

Євро 2020 у розпалі. Закінчився груповий етап і на черзі плей-офф. Набирає оберти і промо-захід від FAVBET "Забивай голи – вигравай Jaguar XE", де кожен охочий може взяти участь в гонці бомбардирів та позмагатися за автівки.

Першим переможцем став Анатолій з Полтави. Він вірно спрогнозував результат поєдинку Нідерланди - Україна — більше двох забитих у грі. Прогноз став щасливим для Анатолія. Відомий шоумен та ведучий Тимур Мірошниченко у прямому ефірі витягнув з кошика саме його ігровий номер.

Тепер він власник новенького Ford EcoSport.



Промо-захід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап триватиме в період Євро 2020.

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