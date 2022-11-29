Бачив страждання українців: хлопець, що вибіг на поле на ЧС-2022, зробив голосну заяву про війну

Маріо Феррі наробив резонансу під час одного з матчів на Мундіалі. Він пояснив, чому вирішив згадати про Україну на футбольному полі.

28 листопада Португалія забезпечила вихід в плей-офф чемпіонату світу 2022, перегравши Уругвай (2:0). Цей поєдинок довелось зупиняти через вибігання вболівальника на полі.

До теми Маріо Феррі: топ 5 фактів про вболівальника, який вибіг на поле в футболці Save Ukraine

Ним виявився італійський футболіст Маріо Феррі. На його футболці були написи "Save Ukraine" та "Respect for iranian woman", а в руках він тримав веселковий прапор ЛГБТ-спільноти.

Після свого забігу гравець зробив заяву на своїй сторінці в інстаграм. Він пояснив мотиви свого вчинку та вкотре наголосив на необхідності врятувати Україну від нападу з боку Росії.

Я назву це останнім танцем. Моїм останнім вибіганням на футбольне поле я хотів послати важливі для мене месседжі, з якими прожив в останні місяці. Месседж для ірану, де мої друзі страждають, де жінок не поважають. Світ має змінитися. Ми можемо зробити це разом сильними жестами, які йдуть від серця, з відвагою.

ФІФА заборонила капитанські пов'язки з веселкою та прапори за права людини на трибунах. Вони заблокували всіх, окірм мене. Як Робін Гуд 2.0, я ніс послання народу. Ми хочемо вільного світу, який поважає всі раси та всі ідеї.

Врятуйте Україну. Я був місяць на війні в Києві добровольцем та бачив страждання цих людей. Ми хочемо миру в Україні. Слава Україні. Дякую за всі повідомлення любові, які надходять до мене зі всього світу, Ірана та України. Порушення правил, якщо ви робите це заради хороших цілей, ніколи не буде злочином,

– написав Феррі.

Важливо зазначити, що у березні Маріо прибув до Польщі та допомагав евакуйовувати українців через кордн. Активіст розповідав, що відчув необхідність діяти та допомагати українцям.

Читайте також Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

Пізніше він прибув до Києва та відвідав звільнені від окупації передмістя столиці. Також на своїй руці італієць набив татуювання з гербом України.