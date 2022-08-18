Вболівальник МЮ зарізав людину за допомогою мачете після фіаско клубу: дикі подробиці

У Зімбабве сталось вбивство після сенсаційної перемоги Брентфорда над Манчестер Юнайтед. Фанат останніх був занадто роздратовний невдачами клуба

Манчестер Юнайтед вкрай жахливо стартував у новому сезоні АПЛ. Команда Еріка тен Хага поступилася Брайтону у першому турі (1:2), а потім з ганьбою поступився Брентфорду (0:4).

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Вболівальники клубу не завжди адекватно реагують на невдачі свого клубу, тим паче якщо мова йде про такий провал. Так, після гри з Брентфордом у Зімбабве сталась дика ситуація.

Фанат "червоних дияволів" на ім'я Стхембелані Цума був дуже пригнічений після фіаско улюбленого клубу. Через це він посварився з одним із вболівальників, з яким дивився поєдинок у містечку Мбембезі.

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За другого вступився брат, якого звали Вукіле Нкомо. Він і обурив Стхембелані настільки, що той пішов на крайні міри. Цума повернувся додому, взяв мачете та вбив цією зброєю Вукіле. Нині злочинець переховується від поліції

Круте піке Манчестер Юнайтед

Цього літа МЮ призначив нового тренера, запросивши із Аякса Еріка тен Хага. Також клуб був активним на трансферному ринку і посилився за допомогою підписання Крістіана Еріксена, Лісандро Мартінеса та Тайрелла Маласії.

Однак вперше з 1992 року команда почала сезон з двох поразок. Що цікаво, того разу Юнайтед став чемпіоном у підсумку. Наступний поєдинок МЮ проведе у понеділок, 22 серпня, проти Ліверпуля на своєму полі.