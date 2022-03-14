Важко думати про футбол, коли російська армія щодня вбиває українців, – Ярмоленко

Український вінгер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота Астон Вілли в рамках 29-го туру АПЛ.

В інтерв'ю він розповів, що не зміг стримати емоцій, оскільки не перестає думати про страшну ситуацію в Україні.

До слова Вест Хем висловив підтримку Україні та Андрію Ярмоленку

Для мене це було дуже емоційно, тому що ви знаєте ситуацію в моїй країні. Мені дуже важко в цей момент думати про футбол, бо щодня в моїй країні російська армія вбиває українців. Це було так емоційно. Я не знаю, що сказати,

– зізнався Ярмоленко.

"Я просто скажу дякую своїм одноклубникам, які підтримують мене весь час, кожен день. Дякую вболівальникам Вест Хема, які підтримують Україну й український народ. Також дякую британцям, ми відчуваємо вашу підтримку", – додав український футболіст.

Що відомо про гол Ярмоленка