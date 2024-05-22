"Заберу те, що мені належить": Вайлдер має великі сподівання на наступний бій

У перший день літа зійдуться у рингу два колишні чемпіони світу. Деонтей Вайлдер та Чжан Чжилей мають намір повернутися на вершину хевівейту.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер поділився очікуваннями від поєдинку проти китайця Чжана Чжилея. Бій відбудеться 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді.

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Вайлдер впевнений, що переможе Чжилея

"Я можу багато чого говорити, але 1 червня всі все побачать на власні очі. Я відчуваю, що готовий і виглядаю готовим. Мені довелося повернутись до джерел. Мені довелося повернутися до того, що призвело мене до цього місця.

Так, я робив помилки – я був надто сліпим, щоб це побачити. Скоро все станеться, і я просто не можу дочекатися. Мені треба піти й забрати те, що мені належить. 1 червня прийде король", – заявив Вайлдер.

38-річний американець вміє і любить вкладати спати суперників. Деонтей здобув 42 дострокові перемоги. Але в той же час двічі він програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі.

Чжилей у 2019 році володів титулами WBA, WBO, IBF, IBO, які відібрав у британця Ентоні Джошуа. В останніх двох боях Чжан переміг Джо Джойса, а перед цим поступився Філіпу Хрговичу.