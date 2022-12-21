"Справжній відморозок": Вацко дав оцінку найкращому голкіперу ЧС-2022
Джерело:ВЗБІРНА
Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес став одним з героїв чемпіонату світу 2022 в Катарі. Голкіпер відзначився не тільки впевненою грою, але й екстравагантною поведінкою.
Збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 по пенальті переграла команду Франції і здобула золоті нагороди Мундіалю. Троє футболістів "Альбіселесте" отримали індивідуальні нагороди найкращим гравцям турніру.
Детальніше Мбаппе, Мессі та ще два аргентинці: хто отримав індивідуальні нагороди на ЧС-2022
Серед лауреатів Мундіалю опинився голкіпер Аргентини Еміліано Мартінес. Надійна гра 30-річного воротаря стала складовою успіху команди Скалоні. Проте неординарний футболіст запам'ятався не лише фантастичними сейвами, але й дивакуватими вчинками.
Вацко: Мартінес – відбитий наглухо
Саме цю особливість Мартінеса відмітив відомий футбольний коментатор Віктор Вацко.
"Знаєте, на що я звернув увагу? На обличчя Еміліано Мартінеса. Перед ударом Чуамені показали його обличчя, його очі. Та він відбитий наглухо. Він просто відбитий чудак. Цей Чуамені вийшов, 100 мільйонів… А показують обличчя Еміліано… Не знаю, що він їсть, що він курить, що він нюхає. Він просто на**р відбитий" – сказав Вацко.
Виступ на ЧС-2022 став зоряним часом голкіпера, який до цього особливо ніде не заграв.
Парадокс у тому, йому 30 років, а він у футбол грає третій сезон. Він завжди то сидить на банці в Арсеналі, то десь його відправляють по орендах. Він третій сезон грає в якійсь там Астон Віллі. Ну по факту. А потім, коли йому цю рукавичку дали… Ну не відморозок?,
– зауважив футбольний коментатор.
Нагадаємо, що на церемонії вручення нагороди "Найкращому воротарю" ЧС Мартінес відзначився провокативною поведінкою. На очах десятків тисяч вболівальників та мільйонів телеглядачів, він приставив нагороду до паху і трохи потряс.
Еміліано Мартінес на церемонії нагородження / twitter.com/sportsbriefcom
Мартінес на ЧС-2022
- Голкіпер збірної Аргентини прийняв участь у всіх семи матчах збірної Аргентини на Мундіалі в Катарі.
- На чемпіонаті світу Мартінес пропустив вісім голів.
- На рахунку Еміліано три "сухих" матчів на ЧС-2022.
- У двох серіях післяматчевих пенальті він відбив три пенальті.